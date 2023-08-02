عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل في المنزلة من الصلاة.. داعية يكشف عن عبادة فضلها عظيم

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك عبادة أهم عند الله عز وجل في المنزلة من الصلاة ، لافتا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ( ما من مسلم يعود مسلما أي" يزوره " غدوة أي في الصباح ، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حهى يمسي ، ومم عاد مسلما عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وكان له رفيقي الجنة  ) .  

وأضاف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يريد من هذا الحديث هي زيارة المريض لانها تعتبر من باب جبر الخاطر ، مؤكدا ان من السنة عدم أخذ أي شيء عند الذهاب للمريض ، فيكفي خلال الزيارة الدعاء له بالشفاء العاجل ، وتشجيعه بالكلمات على مواجهة المرض وبث روح التفاؤل لأن المريض بطبيعة الحال يصاب بالإحباط والاستسلام .


وأوضح الداعية الإسلامي أن الدليل على أهمية ومنزلة جابر الخواطر ، وأنها قبل الصلاة في المنزلة ، وذلك في سورة الماعون ( أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) ، الحض على طعام المسكين المقصود بها الذي لا يستطيع إطعام المسكين ولكنه يرشد المقتدر ويخبره بمكانه فهنا انت جبرت بخاطره بمجرد إخبار الغني عليه ، وكذلك دع اليتيم المقصود بها دفعه بشدة وعدم اللين معه ، وهنا المقصود بها عدم جبر خاطره ، وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح فضل واهكية جبر خاطر اليتيم والمسكين ، ثم أتى بعدهما الصلاة . 
دعاء النبي عند المرض 
عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله ﷺ فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا رواه مسلم.

وعن أبي عبدالله عثمان بن أبي العاص : أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله ﷺ: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله، ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.

دعاء الشفاء للمريض
قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات. قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة. قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات. قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات. قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة. دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن). الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون). الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك). الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

دعاء الشفاء للنفس دعاء الشفاء دعاء الشفاء من المرض دعاء الشفاء للمريض سورة الفاتحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الساعة 12| ننشر مواعيد قطع الكهرباء في كافة القرى والمدن بالمحافظات

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

ضربة قوية للدولار| تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة يهدد الأخضر

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

قتل 100 جندي.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

"ابيلا مصر" تعتذر للركاب عقب توليها إدارة قطارات النوم.. تفاصيل

بها جنسيات عدة.. مطار روما يستقبل طائرة إجلاء قادمة من النيجر

اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

بعد طرح 2024 .. الأسعار الكاملة لـ هيونداي الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

نشرة المرأة و الصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل بعد ارتباطها.. أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ