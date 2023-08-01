بالأسماء.. حركة تغييرات للقيادات الداخلية بمديرية أمن الغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء خالد عبد السلام اليوم اسماء الحركة الداخلية لقيادات ضباط الشرطة، حيث تخللها حركة ضباط البحث الجنائي بإشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية .

كما تم تكليف العقيد محمد السعدني رئيساً لقسم التحريات بمديرية أمن الغربية، والعقيد عمرو الطوخي مديراً لمباحث التموين بالغربية، المقدم علاء عبد المنعم موسي مفتشاً لمباحث قسم ثان طنطا، الرائد أحمد العفيفي رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا، الرائد أحمد خلاف مفتشاً لمباحث قسم أول طنطا، الرائد أحمد الكفراوي رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، الرائد بسام حشكل رئيساً لمباحث مركز طنطا، المقدم أحمد الهرميل رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، العقيد محمد صقر رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة.

كما تضمنت الحركة على، العقيد أبو العزم فتحي رئيسا لفرع البحث الجنائي المحلة وسمنود، العقيد محمد البرلسي مأمور لقسم ثالث المحلة، المقدم فؤاد حمودة رئيساً لمرور السنطة، المقدم محمود رسلان مفتش مباحث قسمي أول وثان المحلة الكبري، الرائد حسن عميرة رئيس وحدة مرور قطور، الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم الأسلحة والذخائر الغير مرخصة، الرائد أحمد ندا رئيساً لمباحث المصنفات الفنية، الرائد أحمد عوض رئيسا لمباحث مركز بسيون، الرائد حسام درويش رئيساً لمباحث الأحداث، المقدم أحمد الديب وكيلاً لمباحث التموين بالغربية، الرائد حسام قطامش إلي فرع البحث الجنائي لمدينتي زفتي والسنطة، الرائد حسين خليل وكيلاً لقسم الأموال العامة، الرائد عبد الغني السوليه رئيسا لمباحث المرافق والرائد إبراهيم بركات رئيساً لقسم مرور كفرالزيات.

كما تم تجديد الثقة في حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، للعقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، الرائد عبد الحكيم درويش رئيس لمباحث قسم زفتي، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث مركز زفتى، والعقيد شوقي منصور مأمور قسم زفتى، والعقيد رامي عطيه مأمور لمركز زفتى، الرائد محمد العسال رئيسا لمباحث مركز قطور، الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث سمنود.