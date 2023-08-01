بيت الروبي في الصدارة .. تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس

حققت الأفلام المشاركة فى الموسمين السينمائى إيرادات بلغت مليونًا و857 ألف جنيه، وذلك فى آخر ليلة عرض بجميع السينمات، حيث شارك فى الموسم عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى.

بيت الروبى 722,597 جنيها



فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

البعبع: 397,687 جنيها

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

تاج: 251,007 جنيهات

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

مستر إكس: 361,947 جنيها

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

مطرح مطروح 123,949 جنيها

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.