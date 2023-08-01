مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يكشف سر استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي

استعرض المهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أسباب استضافة المنتدى الحضري العالمي نوفمبر 2024 .

وقال عمرو لاشين، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن مصر حققت قفزات في أنشطة متعددة ، ومصر أكدت ضرورة تناول التحديات والمشاكل والحلول والبرامج الممكنة مع أهمية استفادة الدول الإفريقية المختلفة.

اختيار القاهرة ممثل لجمهورية مصر العربية بـ2024



وذكر أن المؤتمر الوحيد من نوعه، وبدأ أول دور له كانت في 2002 في كينيا، ويتم تنظيمه كل عامين، وتم اختيار مدينة القاهرة ممثل لجمهورية مصر العربية، في 2024.



وأوضح أن المنتدي يتناول القضايا المختلفة، بمشاركة ممثلي الحوكمات والمجتمع المدني والإعلام والشباب ويتضمن أنشطة متعددة، وتم اختيار القاهرة لأنها أفضل مقترح تم تقديمها، حيث هناك معايير مرتبطة بقدرة الدولة والإمكانيات.