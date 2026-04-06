حسن سلامة: المفاوضات الأمريكية الإيرانية فرصة أخيرة وهدنة محتملة ستكون هشة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تُعد "فرصة أخيرة"، مع انتهاء المهلة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وقال حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن تزايد الضغوط الداخلية على الإدارة الأمريكية بسبب انخفاض التأييد الشعبي وارتفاع أسعار الطاقة، رغم اعتماد الرئيس ترامب على قناعاته الشخصية في اتخاذ القرارات.

وتابع أن الوسطاء، ومن بينهم مصر، يسعون لإيجاد خطوات ثقة تشمل وقف إطلاق النار فورًا، يليه توقف مؤقت لمدة 45 يومًا للتفاوض على ملفات متعددة.

وأشار إلى أن كل طرف يسعى لتحقيق مكاسب سياسية: الولايات المتحدة تركز على فتح مضيق هرمز، بينما تبحث إيران عن ضمانات بعدم التعرض لها وربط وقف التصعيد بالجبهة اللبنانية.

ورجّح سلامة أن فرص التوصل لاتفاق متين ضئيلة، وأن أي هدنة ستكون هشة ومؤقتة.