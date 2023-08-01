بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار 400 منزل بولاية النيل الأبيض في السودان

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بولاية النيل الأبيض في السودان، اليوم الثلاثاء، بانهيار 400 منزل كلياً وجزئياً بمدينة الجبلين، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال محمد سليمان عبدالله مدير وحدة الجبلين الإدارية، إن اللجنة تدخلت بشكل عاجل وبمعاونه عدد اتنين لودر في توسعة بعض المصارف وازالة بعض المعابر التي كانت تستخدم لعبور المواطنين في بعض الأحياء من بينها حي الجبل وذلك لاستيعاب كميات المياه الكبيرة وغير المعهودة والتي فاقت قدرة استيعاب المصارف ما أدى إلى تراكمها في الشوارع والميادين والمساحات وسط الأحياء خاصة حي الجبل والاحياء شرق سوق الكافتيريا إضافة للأحياء الشماليه من المدينة ومربعي “13” “10”.

وأشار إلى أن عمليات اجلاء بعض الأسر اللذين سقطت منازلهم بشكل كامل وترحيلهم إلى اماكن امنه.

وأكد محمد سليمان عبدالله، أن الاحصائيات الأولية للاضرار الناجمة عن الأمطار تشير إلى سقوط حوالي 400 منزل ما بين سقوط جزئي وكلي.