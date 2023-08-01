خرجت عن صمتها..كوريا الشمالية ترد على الأمم المتحدة بشأن الجندي الأمريكي المعتقل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية خرجت عن صمتها وردت على قيادة الأمم المتحدة بشأن جندي أمريكي اقتحم البلاد في 18 يوليو وتم احتجازه على الفور.

ورفض المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، تقديم مزيد من المعلومات حول الاتصالات التي أجرتها الأمم المتحدة مع كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة لم تتلق ردا بعد من كوريا الشمالية بشأن وضع الجندي الأمريكي، ترافيس كينج.

وقالت سينج، خلال مؤتمر صحفي: “لم نتلق أي رد من كوريا الشمالية حول حاله كينج وسلامته ومكانه”.

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن كينج الخاص وتواصل العمل من خلال الوكالات المشتركة على التواصل مع بيونج يانج، لكنها لم تتلق حتى الآن أي رد من المسؤولين الكوريين الشماليين.