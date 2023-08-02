أمير عزمي مجاهد: أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي



أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أنه يتوقع تأهل فريق الزمالك إلى الدور التالي في البطولة العربية رغم صعوبة المهمة في مباراة النصر السعودي في الجولة القادمة بالبطولة العربية.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي لم يضم من نجوم كبار على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم من اللاعبين المحترفين ".

وتابع:" الحافز لدي لاعبي فريق الزمالك أعلي من النصر السعودي لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية ".