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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل يوسف إدريس يتحدث عن صور والده مع الزعماء

يوسف إدريس
يوسف إدريس

 أكد سامح يوسف إدريس نجل الكاتب الراحل يوسف إدريس، أن والده كان مفكر أكثر من كونه آديب، وأن كلام والده موجود في كل تاريخ.

وأضاف يوسف إدريس خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن والده كان يتكلم عن الإرادة، و النفس البشرية، وكان يشرح كل شيء في القصص الخاصة به.

ولفت إلي أن الموضوعات الخاصة به كانت تكتب في جريدة الأهرام، كل يوم أثنين، وأن كل ما كان يكتبه والده كان داعم للجميع، ومشجع.

وأشار إلي أن والده كان حريص على مقابلة الزعماء، وأن والده كانت له صور كثيرة مميزة.

وكشف أن كتابات والده كانت كمشرط الجراح، أن والده كان يكتب في الوقت الذي يحب، فليس له وقت محدد للكتابة.

وتابع :" حظ والدي لم يكن مثل حظ نجيب محفوظ، في كتابة الأفلام و الأعمال الفنية".

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