4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.