بعشقهم.. شاهد ماذا قالت نانسي عجرم عن المصريين

أكدت المطربة نانسي عجرم، أنها تعشق الجمهور المصري، وأنها تشعر في أثناء السفر لـ مصر، أنها في بلدها، ومع أهلها.

وأضافت نانسي عجرم، خلال لقاء على القناة الأولى، وذلك على هامش مهرجان العلمين، أنها تشعر بفرح شديد عندما تقيم حفلة بمصر.

ولفتت إلي أن هناك تفاعلاً كبيراً في جميع الحفلات التي تقيمها، وأثناء الغناء لـ المصريين، معلقة أنها غنت أغنية أنا مصري وأبويا مصري.

وتابعت :" سعيدة بالتواجد في حفل العلمين، وأن جميع الأغاني تطلب منها أثناء الحفلات التي تطلب في مصر".

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيكون لها أغنية بالتعاون مع عزيز الشافعي، وأن اسم الاغنية :" تيجي نتبسط".

وكشفت أن لديها فلسفة خاصة في الأغاني التي تقدمها، وأنها تعلم ما يحبه الجمهور منها، ولذلك تختار الأغاني التي يحبها الجمهور.

وأوضحت أنها تقدم جميع الأنواع من الأغاني، وأنها سعيدة بكل ما قدمته من أغان.

وقالت إن مدينة العلمين لها طابع خاص، ومدينة مميزة، وأنها تشارك في مهرجان العلمين، من أجل إضافة شيء جديد لها.