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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تعقد جلسات عمل في مصر من أجل ألبومها القادم

نانسي عجرم
نانسي عجرم

استغلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تواجدها فى مصر خلال الفترة الحالية من أجل إحياء حفلها ضمن مهرجان العلمين لعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين للاتفاق على مجموعة أغاني جديدة تقوم بتقديمها خلال الفترة القادمة ضمن ألبومها الجديد. 

 

 

 ومن صناع الأغنية الذين من المفترض أن تعقد نانسي عجرم جلسات عمل معهم الملحن وليد سعد وطارق مدكور وذلك بمدينة العلمين قبل عودتها إلى لبنان مرة أخرى.  

 

حفل نانسي عجرم فى العلمين الجديدة 


وأحيت نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.  وصعدت نانسي على المسرح فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وقدمت خلال فقرتها الغنائية مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور.  وشهد الحفل تفاعل نانسي عجرم مع الجمهور وقامت بتحية الشركة المنظمة فيما أكدت على سعادتها بها الحفل لكونها لم تقابل الجمهور المصري منذ فترة طويلة.   أسعار تذاكر الحفل


وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر حفل نانسي عجرم الذى أحيته أمس بصحبة المطرب راغب علامة بأكثر من فئة مختلفة 
وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوته، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

نانسي عجرم اللبنانية نانسى عجرم وليد سعد طارق مدكور

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