للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

نحتاج في فصل الصيف إلى إستهلاك المشروبات المنعشة للشعور بالبرودة، بالإضافة إلى أنها تروي العطش، وقد لا يفضل البعض شرب المياة. لذا في التقرير سنوفر لكم بدائل طبيعية

مشروبات طبيعية تساعد في الشعور بالبرودة والانتعاش في فصل الصيف

وفي حين أنّ الماء يمكنه إرواء عطشك، هناك مشروبات صيفية لا تروي عطشك فحسب، بل تحافظ أيضاً على برودة جسمك، وفقا لما نشر في موثع “هيلث لاين” الطبي.

ومن أبرز المشروبات المنعشة التي يمكن ان تساعد في التغلب على حرارة الصيف، ما يلي :

_ عصير الليمون :

ويعتبر عصير الليمون من المشروبات المنعشة الصيفية التي تتعدى أهميته تبريد جسم الإنسان والشعور بالانتعاش، بل يساعد أيضاً على منع الجفاف.

_ الشاي المثلج :

ويعد الشاي المثلج خياراً رائعاً للبقاء بارداً والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف، حيث يساعد في خفض درجة حرارة الجسم وتعزيز الدورة الدموية.

مشروبات طبيعية لفصل الصيف

_ عصير قصب السكر :

يعتبر عصير قصب السكر من المشروبات التي يكثر شربها خلال فصل الصيف.

_ عصير الخيار :

ويعد عصير الخيار هو مشروب صحي ومرطب يمكنه أن يبقيك بارداً ومنتعش خلال حرارة الصيف.

_ ماء جوز الهند :

ويعتبر ماء جوز الهند من أفضل مشروبات التي تعطي شعور بالإنتعاش والبرودة خلال فصل الصيف.

_ عصير البطيخ :

يعتبر البطيخ من أفضل فواكه فصل الصيف؛ لأنه طريقة ممتازة للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء فصل الصيف.