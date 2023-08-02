تسريبات تكشف مفاجأة عن أفضل هواتف أندرويد في العالم

كشفت تسريبات عددا من المواصفات والترقيات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمرشحة لأن تكون أفضل هواتف أندرويد في العالم، حيث ستكون المنافس الأكبر لهواتف iPhone 15 .

وبحسب موقع Notebookcheck فإنه من المتوقع أن تلتزم شركة سامسونج بتقديم 3 هواتف لسلسلة Galaxy S24 حيث ستتكون من النسخة الأساسية هاتف Galaxy S24 ، وهاتف Galaxy S24 Plus المميز، وهاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسة، حيث سيتم إطلاق هذه الهواتف مع بداية العام المقبل 2024.

وستقدم سامسونج هواتف Galaxy S24 الثلاثة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام في جميع الطرز، بالإضافة إلى خيار 12 جيجا بايت في هاتف Ultra، ونظام التشغيل Android 14.

وستحصل كاميرات هواتف Galaxy S24 على مستشعر من نوع ISOCELL GN3 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus أما بالنسبة لـ Galaxy S24 Ultra فسيحصل على مستشعر عريض ، وكاميرا فائقة السرعة ، ووحدة تليفوتوجرافية مع تقريب من 3x إلى 10x، ومستشعر 200 ميجابيكسل.

وستوفر هواتف سامسونج Galaxy S24 شاشة LTPO والتي توفر تحكمًا دقيقًا في معدل التحديث وتساعد في توفير البطارية، مع جودة عرض +QHD، ومن المتوقع أن يحصل هاتف Ultra على ترقيات هائلة ، مثل جسم من التيتانيوم.

وسيحتوي هاتف Galaxy S24 Plus على بطارية بسعة تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة ، في حين أن Galaxy S24 Ultra يصل إلى 5000 مللي أمبير في الساعة،وتشير التقارير أنه يمكن لـ Ultra إحداث ثورة في بطاريات الهواتف الذكية حيث سيحصل على عدد من التقنيات الرائدة.



