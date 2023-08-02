القيعي: جوزيه كان شخصية «متقلبة».. وحسمت صفقة فلافيو في ساعات معدودة

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك مدربين كثيرين مميزين تعامل معهم داخل النادي الأهلي منهم هيديكوتي وفايتسا، مؤكدًا أن كولر يشبه الأخير كثيرًا، لكن مانويل جوزيه متقلب بصفات مختلفة، وكان قادرًا على التعامل مع الجميع بقوة وصرامة.

وقال “القيعي” الذي يحل ضيفًا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "مانويل جوزيه لديه قوة وصرامة، وكان لديه جزء من شخصيته قريب من صالح سليم، وجاء من رحم الفشل إلى صناعة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء".

وأضاف: "أسرع صفقات الأهلي التي قمت بضمها كان مجدي طلبة، وفلافيو كان من أسهل الصفقات أيضا، وتألق بشكل كبير بعد سلسلة من التعاقدات مع لاعبين لم تتألق، وتحدثت مع مانويل جوزيه للتعاقد مع فلافيو من جديد بعد صفقة جيلبرتو وافيلينو، ثم تحدثت مع مسئولي بترو اتلتيكو وكان عقد فلافيو يتبقى فيه 6 أشهر ونجحنا في ضمه بشكل سريع".

وواصل: "اصطحبت أحمد عبده مترجم جوزيه معي لانجولا، وحسمت الصفقة في ساعات معدودة، كان يحصل على 70 ألف دولار سنويا، وناديه حصل على 200 ألف دولار فقط".

وزاد: "فلافيو وقتها كان لديه عرض خليجي، ولكن طالبته بإبلاغ مسئولي ناديه باختيار الأهلي، وانجزت الصفقة وعدت للقاهرة، في الموسم الأول لم يتألق لأنه كان تعرض لحادثة وظهرت أثارها في رأسه، فكنت خائفًا وتذكرت ما جرى لمحمد اليماني، ولكن في الموسم الثاني انفجر بشكل واضح مع الأهلي".

وحول إمكانية جلب بديل لمعلول، قال: "كل شيء يُدرس في حينه".

وأتم: "أقول لجمهورنا أرجو ألا تتحول الصفقات إلى غاية، هي وسيلة فقط، والصفقة السوبر هي من تنجح مع الأهلي، وليست التي نقوم بحسمها".