زلزال قوي يضرب الهند .. تفاصيل

أفاد المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، عن وقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، في سواحل جزر أندمان ونيكوبار جنوب شرقي الهند.

وأضاف بيان المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، اليوم الأربعاء، أن الزلزال وقع على بعد 257 كم من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كم.

ووفقا للبيان، فإنه لم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وعلى جانب آخر ، كانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع علي عمق 7.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.