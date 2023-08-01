الثاني خلال ساعات.. زلزال بقوة 4 ريختر يهز تركيا

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر ضرب أرضروم التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع في الساعة 21:37 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في أرضروم التركية.

ولفت إلى أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع علي عمق 7.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.