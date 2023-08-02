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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن مبادرة صيف شبابنا.. أنشطة ترفيهية لذوي الهمم بمركز شباب ماقوسة بالمنيا

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف ، بمراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

حيث نظم شباب ماقوسة بمحافظة المنيا تدريبات لذوي القدرات والهمم ، رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

اهتمام الدولة ادرون باختلاف أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف الاب الابداع الإدارة المركزية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الاستاذ الإدارة العامة لل الإدارة العام أشرف صبح

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