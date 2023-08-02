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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد.. تعرف عليه

صدى البلد

توفي اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

ميلاده

 ولد الشاعر زكريا محمد في الزاوية بمحافظة نابلس عام 1950، هو شاعر وكاتب وباحث فلسطيني.

 درس الأدب العربي في جامعة بغداد بالعراق، وبعد تخرجه في عام 1975 انتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة. 

محرر وكاتب صحفي  عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات، في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات "الحرية"، و "الفكر الديمقراطي". 

وتولى منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الكرمل" التي ترأسها محمود درويش بعد عودته إلى فلسطين عام 1994. 

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له عدة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات. نال الشاعر الراحل زكريا محمد جائزة محمود درويش للثقافة والإبداع عام 2020 في دورتها الحادية عشر. 

اعتقال لدى أمن السلطة اعتقلته أجهزة أمن السلطة في رام الله، في أغسطس/ آب 2021، خلال قمع وقفة منددة بحملات الاعتقال السياسي على ميدان المنارة وسط رام الله أمس. 

أكد بعد الإفراج عنه أن السلطة الفلسطينية تحولت إلى نظام قمعي يعمل لمصلحة الاحتلال. 

وفي حينه استنكر أدباء وشعراء وصحفيون الاعتقال كاتبين: "هو أكبر من سجونكم فأين ستضعونه"

 

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