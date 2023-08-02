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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران رأس حربة لروسيا وبيلاروسيا في بناء مصانع جديدة للطائرات المسيرة

مسيرات
مسيرات

أفاد معهد دراسات الحرب في واشنطن، خلال تحديثه اليومي، بأن إيران تعمل على بناء مصانع طائرات بدون طيار في بيلاروسيا وروسيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.


يأتي ذلك، فيما دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري ، في اجتماع عُقد  أمس الثلاثاء في طهران مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين ، إلى تعاون أكبر في صناعة الدفاع بين البلدين.

يعتقد خبراء معهد دراسات الحرب، أيضًا أن المسؤولين من كلا البلدين ناقشوا إنشاء مصانع للطائرات المسيرة.  شهيد كاميكازي  في بيلاروسيا لدعم الحرب الروسية في اجتماع عقد في 31  يوليو.

زعمت أوكرانيا في مايو أن المهندسين الإيرانيين تواجدوا في بيلاروسيا، للوقوف على إمكانية تحويل مصانع في منطقة جوميل، إلى منشآت إنتاج للطائرات بدون طيار.

في غضون ذلك ، كشفت إدارة بايدن في يونيو أن إيران تساعد روسيا في بناء مصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار في بلدة يلابوجا .

ستسمح مثل هذه المصانع لروسيا بالحصول على طائرات إيرانية بدون طيار بسهولة أكبر دون الحاجة إلى نقلها عبر الحدود.
كما أن ذلك، سيوفر دفعة للاقتصاد الإيراني ، الذي يعاني من تضخم يبلغ حوالي 47٪.

ووقعت إيران في هذا الصدد اتفاقيات استراتيجية طويلة المدى مع كل من روسيا وبيلاروسيا.

 

 

 

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