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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب الأبدى.. أصالة توجه رسالة إلى ماجد المهندس

أصالة وماجد المهندس
أصالة وماجد المهندس

كشفت الفنانة أصالة عن رأيها فى التعاون مع الفنان ماجد المهندس فى الديو الغنائي الجديد الذى يجمع بينهما ويحمل اسم “الحب الأبدى”. 

وقالت أصالة: “مليان قلبي فرح وطمأنينة، عاشقة فنّ طالبة شغوفة قدّمت كلّ اللي عندي منّ محبّة وموهبة، مزجت صوتي مع كلّ نغمة وتماهيت مع كلّ كلمة ووهبت بعضا من روحي فيها”.

وأضافت: “شاركت صوت بيشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه، صديقي وأخي ماجد المهندس، وصاغها بجمال وصدق حبيبي أبي المُحبّ الكريم ومن عظيم حظّي هو زوجي فائق حسن، ولحّنها واحد من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة معه فيه نجاح وفيه علامة مش مصدّق إنّه من الأوائل بجيله، وهالشّعور هوّه اللي بيخلّيه يتسابق ويتجدّد صديقي العزيز محمود خيّامي، وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس”.

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أصالة وماجد المهندس

وأوضحت أصالة: “هالأغنية منّ أوّل حرف لوصلتكم مليانة حب وفيها أحلى الذكريات، بتمنّى من كلً قلبي تزرع بجنينتكم أحلى شجرة وتعمر بالحب، الحب الأبدي عنوان حياة فيها اتولدت من جديد، الحب الأبدي حلم عمّ عيشه ومنّ من كلً قلبي غنّيته”.

وطرحت أمس أغنية “الحب الأبدي” الذى يجمع بين أصالة وماجد المهندس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر “يوتيوب”. 

الحب الابدى الفنان ماجد المهندس الفنانة اصالة فائق حسن أصالة ماجد المهندس

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