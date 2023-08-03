سبب غريب وراء أزمة عادل إمام وميرفت أمين.. تعرف عليه

رفضت الفنانة ميرفت أمين، الظهور مع عادل إمام في مشهد جريء خلال أحداث فيلم «خلي بالك من جيرانك»، من بطولة عادل إمام، جعل القائمين على العمل يقررون استبعادها من المشاركة فيه، والبحث عن فنانة بديله.



أزمة ميرفت أمين وعادل إمام

وكانت الفنانة ميرفت أمين هي المرشحة الأولى لخوض البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم «خلي بالك من جيرانك»، لكنّ خلافًا في وجهات النظر بينها وبين «الزعيم» حول أحد المشاهد أنهى تلك المشاركة، وهو ما كشفته الفنانة لبلبة، خلال مشاركتها في إحدى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدروتها الماضية.



ميرفت أمين رفضت الظهور في مشهد جريء مع عادل امام



وأعربت الفنانة لبلبة عن حبها للفنان عادل إمام الذي اعتبرته توأم روحها، وقالت «لبلبة» عن مشاركتها في فيلم «خلي بالك من جيرانك» أنها حلت بدلًا من الفنانة ميرفت أمين المرشحة الأولى للدور، بعد اختلافها مع الزعيم حول أحد المشاهد التي وصفتها بالجريئة.

كان المشهد سبب الخلاف هو أن تظهر الفنانة ميرفت أمين بملابس غرفة النوم، لكنها رفضت ذلك، بسبب زواجها في ذلك الوقت من الفنان حسين فهمي.

قصة فيلم خلي بالك من جيرانك



تدور أحداث فيلم خلي بالك من جيرانك، حول عريسان في شهر العسل يسكنون في شقة مفرشة ولكن ليست كأي شقة لانهم يفأجون بجيران غريبون وأحداث أغـرب تحدث معهم داخل هذه العمارة والشقة أيضا وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي ساخر.

وكانت رشحت الفنانة لبلبة لتقديم شخصية (نوال) زوجة عادل إمام خلال أحداث الفيلم، من خلال المخرج محمد عبد العزيز والمؤلف فاروق صبري، لتقف أمام الزعيم عادل إمام دون أن يخبروها باعتذار ميرفت أمين، وكان الفيلم أول بطولة لها، ولم تتردد لحظة في الموافقة عليه، وتعاقدت قبل أن تقرأه لأنها كانت تريد في ذلك الوقت تقديم أعمال من بطولاتها.

ويعتبر الفيلم واحد من الثنائيات الفنية المميزة في السينما المصرية خاصة فى الأدوار الكوميدية، كان الثنائى الذي جمع الزعيم عادل إمام والنجمة الكبيرة لبلبة، واللذان قدما عددا كبيرا من الأعمال التى تعتبر من علامات السينما المصرية الشهيرة، وكان أول النجاحات التى جمعتهما فيلم "خلى بالك من جيرانك".