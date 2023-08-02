إجراء عاجل من السعودية بشأن دخول البريطانيين المملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاق ، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة.



ووفق الإجراء الذي أعلنت عنه الخارجية السعودية؛ فقد بينت الوزارة أن الإعفاء يمنح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض الأعمال والسياحة والدراسة والعلاج، مضيفة أن ميزة الإعفاء الإلكتروني التأشيرة تتيح زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

كما تعد هذه الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكـة.

وذكرت أنه يمكن الحصول على الإعفاء من خلال تعبئة طلب الإعفاء في المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، على أن يتم تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى المملكة بـ90 يوماً وبحد أقصى 48 ساعة، على أن ترسل الموافقة عبر البريد الإلكتروني للمستفيد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.