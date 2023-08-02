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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط.

 وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع في الساعة 15:22 بالتوقيت المحلي، في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت.

وذكر المرصد أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة علي مقياس ريختر وقع على عمق 2 كيلومتر.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

البحر الابيض المتوسط البحر المتوسط جزيرة كريت زلزال

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