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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسابات وبطاقات مجانية.. بنك القاهرة يقدم خدماته دون مصروفات| تفاصيل

صدى البلد

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية، و ذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

 

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها بنك القاهرة خلال الفترة من 1 إلي 15 أغسطس 2023 لعملائه من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي، و ذلك وفقا للصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك"

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خدمات بنك القاهرة المجانية


كما أعلن بنك القاهرة عن اطلاق بعض الخدمات المجانية بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

و نشر على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" بعض خدماته المجانية المقدمة للعملاء من سن 16 سنة، ضمن فعاليات الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

و جاء الإعلان كالتالي..

-تقدر تفتح حساب وفر مجانا من سن 16 سنة بدون ولاية وبالرقم القومي فقط وتستمتع بالخدمات التالية ابتداءً من 1 أغسطس حتى 15 اغسطس 2023 .

-فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى.

-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً.

-اشتراك مجاني في خدمة الموبايل البنكي.

-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.

و ذكر البنك في منشوره امكانية الاتصال برقم 16990 أو زيارة اقرب فرع  من فروع المصرف او  زيارة الموقع الإلكتروني  www.bdc.com.eg، للحصول على مزيد من المعلومات. 

 

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