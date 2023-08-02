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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أهمية افتتاح معارض للحرف اليدوية في القضاء على البطالة

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية

قال محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرًا بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وذلك ظهر جليا خلال الفترة الماضية من افتتاح معارض للحرف اليدوية فضلا عن توجيه اليوم بمواصلة  تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية.

توفير فرص عمل للشباب 

وأكد “سلطان” لـ"صدى البلد"، المعرض الخاص بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية الذى افتتحه الرئيس السيسي خلال الآونة الماضية يعكس اهتمامه الكبير بهذه الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب مما يسهم بقوة في خفض معدلات البطالة، وتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة التي تفتح آفاق جديدة للحرف اليدوية التي تعد عصب المشروعات الصغيرة وبالتالي قاطرة الصناعة الوطنية، خاصة وأن هذه المشروعات لا تتطلب رأس مال كبير وفى نفس الوقت جهاز تنمية المشروعات جاهز لتمويل أفكار الشباب وترجمتها لمشروعات على أرض الواقع.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاهتمام بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية يساهم بقوة تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة، مما سيُقلل من استيراد  المنتجات من الخارج، وهذا بدوره سيسهم في توفير العمل الصعبة وفى نفس الوقت فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى إقامة معارض خارجية للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وذلك في إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية وفتح آفاق جديدة لهذه المنتجات وتشجيع الشباب للإقبال على هذه المشروعات  ومن ثم تعود هذه الخطوة بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي للدولة بشكل عام.

توجيهات الرئيس السيسي

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

أصحاب الحرف اليدوية الاقتصاد القومي الحرف التراثية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الصغيرة

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