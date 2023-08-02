10 أغسطس.. هيفاء وهبي تحيى حفلا غنائيا في العلمين الجديدة

تستعد المطربة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم الخميس الموافق 10 من شهر أغسطس الحالي.



ومن المفترض أن تصل هيفاء وهبي إلى العملين يوم الأربعاء القادم، بصحبة فرقتها الموسيقية والتى تتكون من 12 فردا.





مابضعفش أغنية جديدة لهيفاء وهبي

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، فيديو من كواليس أحدث أغانيها “ما بضعفش”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي ، من كواليس تصوير الأغنية، بإطلالات مختلفة، وعلقت كاتبة: “من كواليس مبضعفش”.

أخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.