يقبلها في خدها .. عمرو دياب يصدم جمهوره مع فتاة بالساحل |صور

نشرت داليا خليل عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها وكتبت عليها الروح.

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر يوليو فى كل من مصر ، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب ، وتونس .

وتصدرت أغنية احمد سعد الاستماعات فى مصر حيث أحتلت أغنية ( اختياراتي) المركز الأول.

وأتت أغنية ( خلص على قلبي ) للهضبه عمرو دياب فى المركز الثاني فيما جاءت أغنية ( مخاصماك ) لنوال فى المركز الثالث.

فى السعودية جاءت أغنية ( خلص على قلبي ) للهضبة عمرو دياب بالمركز الأول للاستماعات

وفى المركز الثاني ايضا تصدرت أغنية ( قولي إسمي ) لعمرو دياب وجاءت أغنية ( اختياراتي ) لاحمد سعد المركز الثالث .



بالانتقال إلى لبنان ، تصدر ناصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية ( حبيبي وبس ) فى المركز الأول ، واغنية ( انت ) لسيف نبيل فى المركز الثاني فيما احتلت أغنية ( بتمايل على الBeat ) لإليسا المركز الثالث.

إلى العراق حيث تصدر عمرو دياب بأغنية ( قولي إسمي ) المركز الأول فالاستماعات ، فيما احتلت أغنية ( عاشق مجنون ) لمحمود التركي المركز الثاني .. واغنية ( خلص على قلبي ) لعمرو دياب المركز الثالث.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا ( Quavo ) وفى المركز الثاني أغنية Kaso (Yamma)

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( Zarzour ) لارتيست المركز الأول للاستماعات.