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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة القديس أثناسيوس بالسيوف بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة الأنبا أثناسيوسة الرسولي بالسيوف بالإسكندرية لإلقاء عظته الأسبوعية، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة. 


وشهد المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي انطلاق فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر "مئوية ميلاد قداسة البابا شنوده الثالث ١٩٢٣ - ٢٠٢٣"، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، بحضور مجموعة من الأباء الكهنة والباحثين والإعلاميين والشخصيات العامة.


وبدأت فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر بجلسة بعنوان "البابا المعظم"، وشهدت تقديم ورقة بحثية بعنوان "منهج وملامح التعليم اللاهوت عند مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث" قدمها الدكتور القس بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت العقيدة والحوارات المسكوني بالكلية الاكليريكية، إلى جانب ورقة بحثية بعنوان "الأبعاد التربوية في تعاليم قداسة البابا شنوده الثالث .. دراسة تحليلية" قدمها الباحث عماد شوقى أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة جنوب الوادى، وورقة بحثية أخرى بعنوان "البابا شنوده وكبرى الجامعات والهيئات العلمية" قدمها ملاك بشرى حنا الباحث بمركز معلم الأجيال، واختتمت الجلسة الأولى بورقة بحثية حملت عنوان "البابا الراهب والإنسان" عرضها الراهب القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا شنوده الثالث. فيما ناقشت  الجلسة الثانية موضوع "البابا والمرأة والشباب ومدارس الأحد"، وتم خلالها عرض ورقة بحثية بعنوان "البابا شنوده والمرأة" قدمتها تاسونى كيرية من كنيسة السيدة العذراء بالزيتون والباحث بمركز معلم الأجيال، وورقة بحثية حول " رعاية الشباب في تعاليم البابا شنوده وطرق تطبيقها" قدمتها نرمين سمير الحاصلة على ماجستير إعلام وباحثة دكتورة بجامعة الإسكندرية، وورقة بحثية أخرى بعنوان"البابا شنوده ومدارس الأحد" قدمتها تاسونى ايرينى المدرس بالكلية الإكليريكية ببورسعيد، وأدار الجلسة القمص صرابامون ملاك. 


وحملت الجلسة الثالثة عنوان "البابا والوسائط الروحية" وشهدت تقديم ورقة بحثية بعنوان"اللسان الناري" قدمتها جاكلين رمزى عمانوئيل، وورقة أخرى بعنوان "البابا الروحى" قدمتها الدكتورة دينا إبراهيم سليمان مدرس تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم، واختتمت الجلسة بورقة بحثية بعنوان " البابا شنوده الثالث المعلم كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحى نموذجا" قدمها القس ارسانيوس سامى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبو كبير، وأدار الجلسة نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد. 


كما تضمن المؤتمر جلسة بعنوان "البابا والأسرة" قدمها نيافة الحبر الجليل مطران بولا مطران طنطا، إلى جانب جلسة أخرى بعنوان "البابا ورعاية الكهنة" قدمها القمص رويس مرقس راعى كنيسة السيدة العذراء غبريال بالإسكندرية وكيل البطريركية السابق بالإسكندرية.

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