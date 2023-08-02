دعوة عاجلة لـ روسيا لتفادي تدهور الوضع في النيجر

دعت روسيا اليوم الأربعاء إلى "حوار وطني عاجل" في النيجر، محذرة من أن التهديدات بالتدخل في أعقاب الانقلاب الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطياً غير مفيدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين "من المهم للغاية منع مزيد من التدهور للوضع في البلاد"، مضيفة أن الحوار ضروري "لاستعادة السلم وضمان القانون والنظام".

وأضافت زاخاروفا في إحاطتها "نعتقد أن التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة لن يساعد في تخفيف التوترات أو تهدئة الوضع الداخلي".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قالت في وقت سابق إن التدخل العسكري في النيجر "سيكون الخيار الأخير المطروح".

ياتي ذلك في الوقت الذي قال عبد الفتاح موسى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن إن وفداً من المنظمة بقيادة نيجيريا متواجد حالياً في النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة الأسبوع الماضي.