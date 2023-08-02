كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2023

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عددا من المنافذ لأصحاب العدادات لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

لسداد فاتورة الكهرباء يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، ومن ثم اختيار تحديد المحافظة التابع لها.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول



وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية.

الكهرباء

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

اختيار قسم الخدمات اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

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