الحكم بالإعدام على منفذ هجوم الكنيس اليهودي بأمريكا

أصدرت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، حكمًا بالإعدام على المتهم بالهجوم على كنيس يهودي في الولايات المتحدة عام 2018.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حكم على المهاجم الذي قتل 11 شخًصا في كنيس يهودي في مدينة بيتسبرج بعقوبة الإعدام.

ووجدت هيئة المحلفين أن روبرت باورز 50 عامًا، مذنب في جميع التهم الـ 63 الناجمة عن الهجوم على كنيس "شجرة الحياة" في منطقة سكويرل هيل ببيتسبرج.

وكان هذا الهجوم أخطر هجوم ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال أحد الناجين من الهجوم، الحاخام جيفري مايرز من جماعة الكنيس اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن يؤدي قرار هيئة المحلفين إلى البدء في التعافي والمضي قدمًا.