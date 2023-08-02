مفاجأة .. وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشرف على ويكيبيديا

قال المؤسس المشارك للموقع، لاري سانجر، للصحفي جلين جرينوالد، إن ويكيبيديا واحدة من العديد من الأدوات التي تستخدمها المؤسسة الليبرالية الأمريكية وحلفاؤها في مجتمع الاستخبارات لشن حرب معلومات.

وفي حديثه في بودكاست “تحديث النظام” لجرينوالد، أعرب سانجر عن أسفه لكيفية تحول الموقع الذي ساعد في تأسيسه في عام 2001 إلى أداة للسيطرة في أيدي المؤسسة اليسارية الليبرالية، ومن بينها وكالة المخابرات المركزية “CIA” ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى.

وقال: “لدينا أدلة على أنه في وقت مبكر من عام 2008، تم استخدام أجهزة كمبيوتر وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتحرير ويكيبيديا. هل تعتقد أنهم توقفوا عن فعل ذلك في ذلك الوقت؟”.

تم الإعلان عن نشاط وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على ويكيبيديا لأول مرة من قبل طالب برمجة يدعى فيرجيل جريفيث في عام 2007.

طور جريفيث برنامجا يسمى “WikiScanner” يمكنه تتبع موقع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لتحرير مقالات ويكيبيديا، ووجد أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومجموعة من الشركات الكبرى والوكالات الحكومية كانوا ينظفون الموسوعة الإلكترونية للمعلومات التي تجرمه.

واستخدمت أجهزة الكمبيوتر التابعة لوكالة المخابرات المركزية لإزالة أعداد الضحايا من حرب العراق، في حين تم استخدام آلة مكتب التحقيقات الفيدرالي لإزالة الصور الجوية والأقمار الصناعية للسجن الأمريكي في خليج جوانتانامو في كوبا.

تم استخدام أجهزة الكمبيوتر التابعة لوكالة المخابرات المركزية لتحرير مئات المقالات، بما في ذلك إدخالات عن الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد، والبرنامج النووي الصيني، والبحرية الأرجنتينية.

كانت بعض التعديلات تافهة، حيث قام رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق ويليام كولبي على ما يبدو بتحرير مدخله الخاص لتوسيع قائمة إنجازاته.