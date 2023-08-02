موعد مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.



وبدء فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر في دور الـ 32 بمواجهة منتخب السويس، الذي نجح في تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف، سجله حسين الشحات.



ثم تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16، وواجه فريق الداخلية، ونجح في تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل لاشئ، أحرزهما بيرسي تاو، ومحمد مجدي أفشة.



موعد مباراة الأهلي والمصري



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، في السادسة مساءً، على استاد "برج العرب"، في إطار دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.



وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والمصري نظيره إنبي في دور نصف النهائي، وينتظر الفائز من بيراميدز والزمالك في نهائي البطولة.