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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متن الطائرة المتجهة لباريس.. بريطانيا تعلن إجلاء مواطنيها من النيجر

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية ، اليوم الأربعاء ، عن مغادرة المجموعة الأولى من الرعايا البريطانيين النيجر على متن رحلة فرنسية متجهة إلى باريس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني أن المجموعة الأولى من الرعايا البريطانيين غادرت النيجر على متن رحلة فرنسية هذا المساء، بحسب وكالة رويترز الإخبارية. 

وأوضحت الخارجية البريطانية أن لديهم فريق في باريس مستعد لدعمهم عند الهبوط، ولم تذكر عدد البريطانيين الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الوزارة  أن سفير المملكة المتحدة والفريق الأساسي سيبقوا في النيجر لدعم العدد القليل جدًا من المواطنين البريطانيين الذين ما زالوا هناك. 

واضاف البيان "نحن ممتنون للفرنسيين لمساعدتهم في عملية الإخلاء".

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