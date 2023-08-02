استشاري قلب : التدخين يحدث خللا في هذه الوظائف الجسمانية

أكد باسم ظريف استشاري القلب بمعهد القلب، ان هناك علاقة قوية بين التدخين والصحة الجنسية للمدخنين، مشيرا الي أن التدخين يؤثر على كل ما يخص الدورة الدموية والقلب، ومنها الشريين التي تغطي الجسم لآلاف الامتار.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والماع مساء اليوم الاربعاء عبر فضائية etc أن التدخين يؤثر على الشرايين التي تغطي كل أعضاء الجسم، فمثلا أثناء الرياضة يحتاج الإنسان الي ضخ الدم 5 أضعاف فترات السكون، كذلك في النشاط الجنسي الإنسان يحتاج لضخ الدم بشكل كبير.

التدخين يدمر الغشاء المبطن للشرايين

وأوضح أن التدخين يدمر الغشاء المبطن للشرايين والذي ينظم توسع الشرايين اثناء المجهود ثم عودتها للوضع الطبيعي في فترة السكون، وبالتالي قدرة الشرايين على التفاعل مع احتياج الانسان لدورة دموية أكبر سواء في الرياضة أو الجنس أو الشد العصبي وهي أول خطوة في التصلب الشراييني، سواء الشرايين الخاصة بالأعضاء التناسلية أو المخ أو القلب.



وأشار إلى ان تشخيص الذبحة الصدرية "قصور وصول الدم لعضلة القلب" يظهر خلال المجهود ، وهو ما يحدث في الجنس بعدم القدرة على وصول الدم للأعضاء التناسلية بشكل كبير نتيجة الخلل الذي يحدثه التدخين.