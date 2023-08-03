بعد اغتيال السادات.. محمد كروم يكشف مخطط الجماعة الإسلامية للاستيلاء على الحكم

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، عن خطة عبود الزمر للإطاحة بمبارك والاستيلاء على الحكم بعد اغتيال السادات .

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ،:"كان المخطط أن يتم الإعلان عن بشريط فيديو مسجل بشكل وصوت عبود الزمر، لإعلان وتنصيب نفسه رئيس للجمهورية".

وأضاف:"بعد قتل السادات كان المخطط أن يقتحموا مبني الإذاعة والتليفزيون ويقوموا بإذاعة بيان الثورة، وكان سيقوموا بخداع الشعب المصري أن الجيش هو الذي استولي علي السلطة لأن عبود كان يرتدي الملابس العسكرية".

وتابع:"كانوا بهذه الخدعة سيخدعوا الجميع أن الجيش سلم السلطة لهؤلاء وأن الرئيس الجديد قائد من قيادات الجيش اسمه عبود الزمر، وكان هناك مجموعة اقتحام مبني الإذاعة بقيادة عصام القمري، وكان ضابط في الجيش المصري، ومن أعنف الضباط وقتل في عام 1988".