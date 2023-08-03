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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

داليدا خليل - عمرو
داليدا خليل - عمرو دياب - فارس كرم

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية داليدا خليل، خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في صور نشرتها عبر تطبيق انستجرام، ويقوم الفنان عمرو دياب، بتقبيلها. 

وتسببت صور الفنانة داليدا خليل، مع عمرو دياب، في إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما، ما جعل شائعات الارتباط تلاحق الثنائي. 

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ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي تثير فيها داليدا خليل الجدل مع مطرب، ففي شهر يوليو الماضي، انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه مع المطرب فارس كرم، وترقص على أغنية نسوانجي، بينما قام الأخير بالاقتراب منها والهمس في أذنها. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

داليدا خليل مع عمرو دياب

وكانت نشرت داليدا خليل عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها وكتبت عليها الروح. 

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في أخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

عمرو دياب

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

 

 

عمرو دياب 

وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الاشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته ، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم .

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.

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