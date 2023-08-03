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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما في العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بولاق أبو العلا، الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية" و 3 هواتف محمول وسيارة ملك أحدهما .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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