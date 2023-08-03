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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي مع خطيبها الجديد

حالة كبيرة من الجدل أثارتها ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- بعد إعلان خطبتها رسميا، على الفنان الشاب أحمد خالد، بعد فترة من ابتعادها عن الزواج. 

ورغم أن أحمد خالد لا يزال في بداية مشواره الفني، إلا أنه يثير الجدل بحسابه على تطبيق انستجرام، بسبب ظهوره مرات متكررة بسيارات فارهة ماركات عالمية، يتعدى سعرها ملايين الدولارات. 

ومن ماركات السيارات التي ظهر بها أحمد خالد -خطيب ندى الكامل- هي: (كاديلاك، لامبورجيني، بورش، رينج روفر، مرسيدس، بي إم دبليو). 

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خطيب طليقة أحمد الفيشاوي 
خطيب طليقة أحمد الفيشاوي 
خطيب طليقة أحمد الفيشاوي 

خطوبة طليقة أحمد الفيشاوي

وكانت نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شاب جديد معلنة ارتباطها به. 

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة». 

طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي

عمر كمال يعلق على شائعات زواجه من ندى الكامل

كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح. 

وقال عمر كمال في تصريحاته حول طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي". 

واستطرد عمر كمال قائلا، إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة موضحا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب.. حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".

عمر كمال مع طليقة الفيشاوي

وفي أول نوفمبر 2022، فوجئ جمهور الفنان عمر كمال، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.

أنباء زواج عمر كمال وطليقة الفيشاوي 

انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب زواج المطرب عمر كمال من ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي.

 الثنائي عمر كمال وندى الكامل كانا قريبين من بعضهما وشاركا الجمهور عددا من الصور لهما وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدا الغريب في الأمر والصادم للجمهور، أن ندى الكامل حذفت المطرب عمر كمال من قائمة أصدقائها عبر حسابها على إنستجرام، ولكن لا يزال “عمر” بتابعها.

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