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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهرباء مهدد بعقوبة جديدة اليوم.. مفاجأة لجماهير الأهلي و الزمالك

كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مفاجأة سارة لـ جماهير النادي الأهلي، بشأن غرامة محمود كهربا لـ الزمالك.

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وقال محامي كهربا، أن اليوم الخميس سيكون هناك أخبار سارة لـ جماهير النادي الأهلي، مضيفا:" انتظروا المفاجأة، وأخبار سعيدة غدًا"، موضحًا أنه منذ شهر يناير قال لـ الجميع ننتظر لـ شهر 8، وأن كلامه من بداية العام حقيقي، وأن ما قيل بأن هناك وقف لـ كهرباء، فهو أمر غير صحيح.

قد يدفع الغرامة

 

وأضاف أشرف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن اليوم سيكون هناك قرار جديد، بشأن كهربا، قد يدفع الغرامة، قد يقدم طلبات جديدة، وقد يكون هناك تأجيل، ولكن لن يكون هناك وقف عن اللاعب.

ورفض الإفصاح عن الدفاع، الذي سيتم القول، به أمام لجنة فض القضية، وأكد :" دي أسرار والكل سيعرف القصة الكاملة الخميس بعد العصر".

غرامة كهرباء 2.3 مليون دولار

 

ولفت إلى أن، غرامة كهرباء 2.3 مليون دولار، أي بالمصري 73 مليون جنيه، وأن كهرباء جاهز بكل شيء.

 

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