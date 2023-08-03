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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسمح بدخول 2000 أمريكي فلسطيني ضمن فترة الإعفاء التجريبية من التأشيرة

إسرائيل: دخول 2000
إسرائيل: دخول 2000 أمريكي فلسطيني في إطار فترة الإعفاء

قال مسئول إسرائيلي إن أكثر من 2000 أمريكي فلسطيني دخلوا إلى إسرائيل أو عبر منافذها، منذ أن وافقت السلطات الإسرائيلية على تخفيف القيود المفروضة على دخولهم عبر معابرها الحدودية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق إعفاء المواطنين الإسرائيليين من التأشيرة مع الولايات المتحدة.

وبالمثل، خففت إسرائيل دخول الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أمريكية، عبر مطارها الرئيسي وعلى حدود الضفة الغربية، قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتأهيل مواطنيها لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

في الأسبوع الأول من الفترة التجريبية الممتدة على ستة أسابيع، قال المسؤول الإسرائيلي لرويترز إن 1100 أمريكي فلسطيني وصلوا عبر "المعابر الدولية"، في إشارة واضحة إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب والحدود الأردنية.


وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "في المجموع، أكثر من 2000 أمريكي فلسطيني في الأيام السبعة الأولى"، مستشهدا بأول جدول رسمي لبيانات الدخول. للحصول على صفقة الإعفاء من التأشيرة، يجب على إسرائيل - التي تفرض قيودًا صارمة على تحركات الفلسطينيين وتجعل السفر عبر مطار بن غوريون شبه مستحيل - أن تُظهر أنها تعامل الأمريكيين الفلسطينيين بنفس الطريقة التي تعامل بها جميع المواطنين الأمريكيين، الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من التعرض للتدقيق المفرط، وفي بعض الأحيان رفض الدخول.

وتابع أن الترتيبات الجديدة تعني خيارات سفر إضافية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

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