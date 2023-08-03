المشرف على مشروع العصا الذكية لمساعدة المكفوفين: «مزودة بـGPS».. فيديو

أكدت الدكتورة مي فؤاد المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، أنّ من أهم أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدور المجتمعي، مضيفة أنه بتوجيهات من رئيس جامعة الزقازيق وتحت إشراف عميد كلية الهندسة وتحت إشراف رئيس القسم تم التوجيه بعمل مشروعات تخدم المجتمع.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العصا الذكية لها أكثر من خاصية مهمة، الأولى هي المستشعرات وجرى وضعها في 3 اتجاهات من أجل تنبيه الشخص بأي عائق يعترض طريقه وتحديد مساره، والثانية هي أن العصا مزودة بتطبيق gps.

المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين:نعمل على هذا المشروع منذ الصيف الماضي



وتابعت الدكتورة مي فؤاد المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: "الـgps وصلناه بالعصا بطريقة تضمن توصيلها بالانترنت دوما وهو ما سيجعل الجي بي إس تعمل بطريقة جيدة، ونعمل على هذا المشروع منذ الصيف الماضي وأتمنى أن ينفذ وبخاصة أن تكلفته قليلة".

وأشارت المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق إلى، أن عدد المكفوفين في مصر بلغ 1.8 مليون شخص، وهو ما دفع الفريق إلى اختراع أول عصا ذكية لمساعدتهم ومنحهم حرية الحركة.