برلماني: لدينا قوانين عفى عليها الزمن.. والحوار الوطني يفتح جميع الملفات

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن الحوار الوطني يناقش كل شيء، وان هناك جلسات يتم عقد حوارات لها أكثر من مرة، موضحًا :" الموضوع اللي بيحتاج مناقشة بيتم عقد جلسة فرعية له".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال حوارها على قناة دي إم سي، أن جلسات الحوار المجتمعي، تناقش قوانين الأسرة، وقانون الوصاية.

وأشار إلي أن هناك قوانين عفى عليها الزمن، وأن تلك القوانين منذ زمن طويل، ولم تعدل، ولذلك الحوار الوطني يفتح جميع الملفات.

ولفت إلى أن البعض كان لا يعلم مفهوم العدالة الاجتماعية، وأن العدالة الاجتماعية هو أن يكون هناك قانون واحد مطبق على الجميع، ولا يقصد منها المساواة في الراتب.