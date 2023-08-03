بولندا: فاجنر تحاول زعزعة استقرار الجناح الشرقي للناتو

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إن قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاجنر تدريباً مع جيش بيلاروس، مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن ألف جندي بالقرب من الحدود.

وتعرضت السلطات البولندية لانتقادات بعد أن فشلت في الاعتراف في البداية بدخول طائرات هليكوبتر بيلاروسية المجال الجوي لبولندا.

وأصر الجيش على أن الطائرات البيلاروسية لم تدخل بولندا في البداية، ولكن بعد أن نشر السكان المحليون صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لطائرات تحمل شارة بيلاروسية على بعد عدة كيلومترات من الحدود داخل بولندا ، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا قالت أكدت فيه دخولها.