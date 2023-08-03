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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين

إحتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

تضمن الإحتفال عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من إستقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة ، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

الكلية العسكرية التكنولوجية

وألقى اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية.

وأشار إلى الدعم الذى توليه القوات المسلحة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين ، وكذا توفير كافة الإمكانيات التى تسهم فى إكساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية التى تمكنهم من آداء مهامهم بكفاءة وإقتدار.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

هيئة تدريب القوات المسلحة

وأكد اللواء أح أسامة نجا رئيس هيئـة التدريب للقوات المسلحة على حرص القوات المسلحة على تأهيل الخريجين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التى تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقًا لأعلى معايير الإنضباط الذاتى والمستوى العلمى الراقى لخدمة الوطن.

سكك حديد مصر

وقدم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الخريجين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

وأختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع والمرور على معرض مشاريع التخرج التى أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمى متميز.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

حضر الإحتفالية  اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة النقل.

القوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية سكك حديد مصر وزارة النقل هيئة تدريب القوات المسلحة

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القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

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