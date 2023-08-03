عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع سعر الفائدة.. أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي البريطاني

تحدث محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي وغيره من كبار مسؤولي بنك إنجلترا للصحفيين بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25٪ اليوم الخميس.

وقال بيلي إنه لن يحكم على مسار المعدلات، ليس أقله لأن التقرير يشير إلى أن أكثر من مسار قد يعيد التضخم إلى الهدف بشكل مستدام.


وتابع بيلي: "لقد شهدنا بعض المفاجآت غير السارة في شهر يونيو ، ورأت الحكومة بعضًا من هذا التحول، عند التحدث شخصيًا ، لا أعتقد أن هناك قضية 50 نقطة أساس زيادة اليوم".

كما عبر بيلي عن أمله بأن تتمكن بريطانيا من تقديم المسار الذي حدد في التقرير ، لأن المسار الذي حددناه في التقرير لا يشتمل على ركود، سيتعين علينا رؤيته، ولا يوجد مسار مفترض لأسعار الفائدة من هنا.

اتجاه التضخم


وأشار بيلي إلى توقعه أن يأخذ التضخم خطوة أخرى إلى أسفل في بيانات يوليو التي ستنشر في غضون أسبوعين ، وأعتقد أن ذلك سينخفض ​​إلى حوالي 7٪ في تلك المرحلة ... تليها خطوة أخرى أكبر لأسفل في بيانات أكتوبر.

كما توقع أن يتراجع تضخم السلع الأساسية خلال بقية العام. وهناك مؤشرات تشير إلى أنه يمكن أن يحدث بشكل أسرع من توقعات البنك المركزي.

سوق العمل وتضخم الأجور

سيعتمد الكثير على ما يحدث في سوق العمل ، وعلى الدفع. هناك دلائل على أن سوق العمل آخذ في التراخي.

وقال بيلي "في تقديرنا ، تشير المفاجآت الصعودية على تضخم الأجور إلى أن تأثيرات الجولة الثانية ستستغرق وقتًا أطول لتختفي مما كانت عليه لتظهر استجابةً للارتفاع الحاد في أسعار العديد من السلع المستوردة خلال عامي 2021 و 2022،  وأن أجزاء أخرى من سوق العمل آخذة في التراجع ، لكن عنصر الأجور في سوق العمل لم يحدث".

 سوق الإسكان


وقال بيلي أن بريطانيا تشهد بالطبع بعض التعديل في سوق الإسكان، وشهدت بعض التراجع في أسعار المساكن ، من ناحية أخرى ، تشير الأرقام الأخيرة ... إلى أن هذه كانت زيادة طفيفة في صافي الإقراض ... وزيادة طفيفة في موافقات الرهن العقاري.

 

وقال رامسدن ، نائب حاكم بنك إنجلترا ، بشأن ارتفاع الأسعار المتتالية ، "لقد تبلورت المخاطر على المثابرة من قبل ، خلال هذا العام لهذا السبب اضطررنا إلى رفع المعدلات استجابةً للأدلة المتزايدة على المثابرة، لذلك لم يظهر هذا الدليل فجأة ، لقد رأينا هذا الدليل على بعض الوقت ، ولهذا السبب يتعين علينا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة ".

وأضاف نائب حاكم بنك إنجلترا على نطاق واسع حول تقليل التضخم بشكل مستدام، علينا أن نتأكد من أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام إلى الهدف ، وبالتالي علينا أن نركز على التأكد من أن متوسط ​​سعر الفائدة هذا ، في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا الآن ، كاف لضمان حدوث ذلك.

تضخم أسعار الخدمة


"كان تضخم أسعار الخدمة 7.2٪ في يونيو ، وهو أعلى مما توقعناه في مايو ، ولا يزال مرتفعًا في توقعاتنا على المدى القريب لبقية العام ... الآن هذه المفاجأة الصعودية كانت مدفوعة بشكل أساسي ببعض من أكثر تقلبا المكونات الفرعية لأسعار الخدمات ، مثل أسعار الرحلات الجوية وعطلات الحزمة ، وكذلك رسوم ضريبة المركبات التي لا علاقة لها بميزان العرض والطلب في الاقتصاد ، لذلك لا ينبغي أن نقرأ كثيرًا في هذه المفاجأة لهذا السبب ".

تضخم أسعار المواد الغذائية


قال بيلي أنه  يوجد قدر أكبر من عدم اليقين في الوقت القريب ، فسوف يستغرق الأمر أيضًا انخفاض المكونات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة لتضخم أسعار المستهلك، وكان تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مرتفعًا للغاية. ولكن يبدو أنه حدث بالفعل بلغ ذروته.

وأضاف أنه يتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

50 نقطة أساس البريطاني أندرو البنك المركزي البريطاني البنك المركزي السلع المستوردة العرض والطلب المركبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ