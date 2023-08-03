بعد رفع سعر الفائدة.. أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني

تحدث محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي وغيره من كبار مسؤولي بنك إنجلترا للصحفيين بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25٪ اليوم الخميس.

وقال بيلي إنه لن يحكم على مسار المعدلات، ليس أقله لأن التقرير يشير إلى أن أكثر من مسار قد يعيد التضخم إلى الهدف بشكل مستدام.



وتابع بيلي: "لقد شهدنا بعض المفاجآت غير السارة في شهر يونيو ، ورأت الحكومة بعضًا من هذا التحول، عند التحدث شخصيًا ، لا أعتقد أن هناك قضية 50 نقطة أساس زيادة اليوم".

كما عبر بيلي عن أمله بأن تتمكن بريطانيا من تقديم المسار الذي حدد في التقرير ، لأن المسار الذي حددناه في التقرير لا يشتمل على ركود، سيتعين علينا رؤيته، ولا يوجد مسار مفترض لأسعار الفائدة من هنا.

اتجاه التضخم



وأشار بيلي إلى توقعه أن يأخذ التضخم خطوة أخرى إلى أسفل في بيانات يوليو التي ستنشر في غضون أسبوعين ، وأعتقد أن ذلك سينخفض ​​إلى حوالي 7٪ في تلك المرحلة ... تليها خطوة أخرى أكبر لأسفل في بيانات أكتوبر.

كما توقع أن يتراجع تضخم السلع الأساسية خلال بقية العام. وهناك مؤشرات تشير إلى أنه يمكن أن يحدث بشكل أسرع من توقعات البنك المركزي.

سوق العمل وتضخم الأجور

سيعتمد الكثير على ما يحدث في سوق العمل ، وعلى الدفع. هناك دلائل على أن سوق العمل آخذ في التراخي.

وقال بيلي "في تقديرنا ، تشير المفاجآت الصعودية على تضخم الأجور إلى أن تأثيرات الجولة الثانية ستستغرق وقتًا أطول لتختفي مما كانت عليه لتظهر استجابةً للارتفاع الحاد في أسعار العديد من السلع المستوردة خلال عامي 2021 و 2022، وأن أجزاء أخرى من سوق العمل آخذة في التراجع ، لكن عنصر الأجور في سوق العمل لم يحدث".

سوق الإسكان



وقال بيلي أن بريطانيا تشهد بالطبع بعض التعديل في سوق الإسكان، وشهدت بعض التراجع في أسعار المساكن ، من ناحية أخرى ، تشير الأرقام الأخيرة ... إلى أن هذه كانت زيادة طفيفة في صافي الإقراض ... وزيادة طفيفة في موافقات الرهن العقاري.

وقال رامسدن ، نائب حاكم بنك إنجلترا ، بشأن ارتفاع الأسعار المتتالية ، "لقد تبلورت المخاطر على المثابرة من قبل ، خلال هذا العام لهذا السبب اضطررنا إلى رفع المعدلات استجابةً للأدلة المتزايدة على المثابرة، لذلك لم يظهر هذا الدليل فجأة ، لقد رأينا هذا الدليل على بعض الوقت ، ولهذا السبب يتعين علينا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة ".

وأضاف نائب حاكم بنك إنجلترا على نطاق واسع حول تقليل التضخم بشكل مستدام، علينا أن نتأكد من أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام إلى الهدف ، وبالتالي علينا أن نركز على التأكد من أن متوسط ​​سعر الفائدة هذا ، في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا الآن ، كاف لضمان حدوث ذلك.

تضخم أسعار الخدمة



"كان تضخم أسعار الخدمة 7.2٪ في يونيو ، وهو أعلى مما توقعناه في مايو ، ولا يزال مرتفعًا في توقعاتنا على المدى القريب لبقية العام ... الآن هذه المفاجأة الصعودية كانت مدفوعة بشكل أساسي ببعض من أكثر تقلبا المكونات الفرعية لأسعار الخدمات ، مثل أسعار الرحلات الجوية وعطلات الحزمة ، وكذلك رسوم ضريبة المركبات التي لا علاقة لها بميزان العرض والطلب في الاقتصاد ، لذلك لا ينبغي أن نقرأ كثيرًا في هذه المفاجأة لهذا السبب ".

تضخم أسعار المواد الغذائية



قال بيلي أنه يوجد قدر أكبر من عدم اليقين في الوقت القريب ، فسوف يستغرق الأمر أيضًا انخفاض المكونات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة لتضخم أسعار المستهلك، وكان تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية مرتفعًا للغاية. ولكن يبدو أنه حدث بالفعل بلغ ذروته.

وأضاف أنه يتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.