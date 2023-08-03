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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنذار الطاعة.. توقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن العودة لزوجها بأمر القانون

إنذار الطاعة
إنذار الطاعة

تساءل عدد من المواطنين عن مفهوم الطاعة وانذر الطاعة الذى يرسل لبعض السيدات بعد تركهن مسكن الزوجية بسبب خلافات مع أزواجهن وهل له مدة محددة للاعتراض عليه؟، وذلك تزامنا مع جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

مدة انذار الطاعة للزوجة

وطبقا للقانون تكون مدة اعتراض السيدة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما من إعلانها.

ونصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1085 والتى نصت على: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد أن دعا الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبن في هذا الإعلان المسكن».

وللزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما وتوضح في اعتراضها عن الأسباب إما بسبب منزل الطاعة بأنه لا يليق بها اجتماعيا أو أن جيرانه غير صالحين معروف عنهم سوء السمعة، أو اعتراضها على الزوج نفسه بأنه سبق الاعتداء عليها بالضرب أو سبها أو أنها لا تأمن على مالها معه لقيامه بتبديد المنقولات الزوجية.

اشتراطات إنذار الطاعة


اشترط القانون أن يُوصف مسكن الزوجية ويكون خالٍ من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيران مسكن الزوجية مسالمين.

وذلك حتي يكون لهم حق الشهادة الشرعية في حالة حدوث خلاف بين الزوجين، أما بالنسبة لحالة خلو مسكن الزوجية من سكن أهل الزوج فيه، وارتضت الزوجة في البداية بالزواج بالمسكن ويقطن به أهل الزوج ففي هذه الحالة لا يجوز لها الأعتراض علي إنذار الطاعة لهذا السبب إلا في حالة وجود ضرر بالغ لها.

ويحق للزوج أن يقيم دعوى نشوز عند رفض اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة؛ لإسقاط نفقة الزوجة دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقة الزوجة من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها للزوج وخروجها عن طاعته.

الحوار الوطني التماسك المجتمعي المحكمة الابتدائية المحور المجتمعي المنقولات الزوجية إنذار الطاعة

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