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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي لدى المنظمة

أمين عام التعاون
أمين عام التعاون الإسلامي يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم 3 أغسطس، في مكتبه، السفير باتريك سيمونيه المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي لدى منظمة التعاون الإسلامي وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.

تناول اللقاء آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي وقضية جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكتي السويد والدنمارك.

وفي هذا الصدد، ذكًر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأهمية مضمون القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية الذي انعقد يوم 31 يوليو 2023.

ومن جانبه أعرب المبعوث الخاص عن إدانة مفوضية الاتحاد الأوربي لتلك الحوادث المشينة.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة.
 

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