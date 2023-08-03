لاعبو الزمالك ينزلون أرض الملعب للإحماء قبل مواجهة النصر السعودي

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأرضية ملعب إستاد مدينة الملك فهد لخوض عمليات الإحماء وسط هتافات جماهير الأبيض المتواجدة بإستاد مدينة الملك فهد قبل انطلاق لقاء النصر السعودي المقرر له في السادسة مساءً، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وحرصت الجماهير المتواجدة بملعب المباراة على الهتاف لكل لاعب على حده لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق اللقاء المرتقب.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

FB_IMG_1691073553122

FB_IMG_1691073540327

FB_IMG_1691073542967

FB_IMG_1691073532572